Varese, voti alti ai “panchinari”. Le altre: bene Union e Sestese

CALANDRA 6 – Incolpevole sul gol, da rivedere in uscita, non corre rischi

LONARDI 6,5 – Verde dalle sue parti si vede poco

SIMONETTO 6,5 – Gol da incorniciare, buona prova, ma Principe lo batte per l’1-1

TRAVAGLINI 5,5 – Diversi momenti complicati

BIANCHI 5 – Qualche buona chiusura ma tanta fatica su Vezzi

GESTRA 6 – Cerca geometrie, non sempre le trova

MARINALI 6 – Voto tecnico 5, ma carattere e impegno da 7

(Mauro 7 – Spiega ai panchinari di tutto il mondo quel che si deve fare se si subentra)

CAMARA 6,5 – Finché ha ricevuto palla, ha dominato sulla fascia

LERCARA 5 – Il primo a uscire. Non incide mai.

(Mondoni 6,5 – Ridà sprint alla manovra)

SCARAMUZZA 6,5 – Fin che ha fiato, è tra i migliori

(Vegnaduzzo 7 – Entra e segna la rete che cambia la gara)

SILLA 5 – Sbaglia l’unica palla buona, si impegna ma non colpisce mai

(Conti 6 – Tocchi di fino e voglia di fare)

PAGELLE VERBANO: Spadavechia 6,5; Castelli 6, Scurati 5,5, Santagostino 6, Micheli 5; Mira 6, Oldrini 6,5; Vezzi 7, Verde 5 (Lo Vergine 6), Malvestio 5,5 (Dal Santo 6); Principe 6,5.

LA CLASSIFICA

Girone A: Legnano, Alcione Milano, Acc. Pavese, UNION VILLA, SESTESE 3; BUSTO 81, Vigevano 1; CASTELLANZESE*, VARESINA*, Fenegrò, Ardor Lazzate, Mariano, Ferrera Erb., Castanese, VERBANO 0; VARESE -1

(Varese da -4; * = una partita in meno)

LE ALTRE VARESOTTE

Vigevano – Busto 81 1-1 – I lomellini, prossimi avversari del Varese, fermano il Busto 81 andato in vantaggio presto con Palumbo al 13′. Di Dioh la rete che impatta il match e fredda le velleità bustocche.

Ferrera Erbognone – Sestese 0-1 – Una rete dell’esperto Rovrena manda in paradiso la Sestese che regola i pavesi dal dischetto sul finire del primo tempo.

Union Cassano – Ardor Lazzate 2-1 – Successo in rimonta per i rossoblu cassanesi che vanno presto sotto nel punteggio per una rete di Bollini (9′). Poco dopo la mezz’ora di gioco il pareggio su rigore di Augliera. Gol vittoria di Ferrari quasi allo scadere del match.

Varesina – Castellanzese rinviata – Attesa per le decisioni che potrebbero portare al ripescaggio della Varesina. Per le due squadre il campionato deve ancora iniziare.