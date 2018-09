Varesini in Tv: Valbuzzi e Meneghin nel palinsesto Discovery

Ci sono anche dei volti varesini nella nuova programmazione di Discovery Italia, il terzo editore televisivo italiano.

Il network – che raggruppa una serie di canali seguitissimi tra cui Nove, Real Time, Food Network, DMax ed Eurosport – ha presentato ieri le numerose novità della stagione 2018-2019.

Tanti i protagonisti del nuovo palinsesto che vede come principale ma non unica new entry, Virginia Raffaele con il suo show “Come quando fuori piove” (tutti i dettagli del nuovo palinsesto qui) . E tra loro segnaliamo anche la presenza di alcuni personaggi legati al nostro territorio come lo chef varesino Roberto Valbuzzi, che sarà uno dei giudici di “Cortesie per gli ospiti“, programma rinnovato che sarà in onda quotidianamente su Real Time dall’8 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 20.10.

A giudicare cene, ma anche colazioni, pranzi e brunch, al suo fianco, ci saranno la scrittrice Csaba dalla Zorza (lifestyle), e l’architetto Diego Thomas (interior design).

Per quanto riguarda il pubblico varesino c’è molta attesa – ma non sono ancora stati resi noti i dettagli – anche per quanto riguarda la possibilità di rivedere sul piccolo schermo, le immagini del matrimonio tra Filippa Lackerback e Daniele Bossari, celebrato lo scorso giugno alle Ville Ponti di Varese, e a cui Real Time dovrebbe dedicare uno spazio particolare nel nuovo palinsesto come precedentemente annunciato.

Andrea Meneghin è invece uno dei volti che ritroveremo nelle programmazioni sportive. Lo sport infatti è un altro punto di forza del portfolio Discovery grazie ad una costante crescita dell’offerta. Eurosport si conferma un riferimento importante per tutti gli appassionati di sport invernali (con tutte le competizioni di Coppa del Mondo pronte a partire), di tennis (con i tornei del Grande Slam degli Australian Open, Roland Garros e Us Open), di ciclismo (i tre Grandi Giri più tutte le classiche), di motori (con la gloriosa 24 Ore di Le Mans) e ovviamente del basket con la grande esclusiva della Serie A, dell’Eurolega e di tutti gli altri principali trofei continentali.