A Venezia 75 è protagonista Suspiria, il film girato al Grand Hotel di Varese

Sabato di paura al Lido di Venezia con un pizzico di Varese. Anche la pioggia ha contribuito ad alzare il tasso di inquietudine per la proiezione del primo film italiano in concorso, ‘Suspiria’ di Luca Guadagnino, qualcosa di più di un remake del classico horror firmato da Dario Argento nel 1977.

Accompagnato al Lido dal regista e dalle due protagoniste Dakota Johnson e Tilda Swinton, il film è ambientato nella Germania degli anni ’70, in un’accademia di danza, dove una ballerina americana (Dakota Johnson) decide di iscriversi per poi rendersi conto che la fondatrice dell’istituto (Tilda Swinton, che interpreta tre ruoli diversi) è una strega ed utilizza l’istituto come copertura per lo studio delle scienze occulte.

Alcune scene sono state girate nel Grand hotel del Campo dei Fiori, abbandonato da molti anni. Le riprese sono state eseguite tra dicembre 2016 e gennaio 2017.



La lunga storia d’amore tra il cinema e la provincia di Varese