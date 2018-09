I vertici di Federmeccanica in visita tra le imprese di Varese

È con una produzione orientata alla stabilità che le imprese metalmeccaniche del Varesotto si presentano ai vertici di Federmeccanica in visita sul territorio. È in programma in provincia di Varese #ImpreseDay il tour dell’associazione di categoria aderente a Confindustria tra i sistemi produttivi più importanti del settore a livello nazionale. (nella foto d’archivio, da sinistra: Tiziano Barea, presidente della Btsr spa e Stefano Franchi)

La prima tappa (mercoledì 5 settembre, con inizio alle ore 15) vedrà il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, visitare la BTSR International spa di Olgiate Olona (via Santa Rita). Titolare dell’azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettronici di controllo ad uso industriale è Tiziano Barea, Vicepresidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

«L’obiettivo di #ImpresaDay – spiega Federmeccanica – è far comprendere all’esterno e all’interno del sistema l’eccellenza delle aziende e il valore della manifattura. Per spiegare tutto ciò non si può rimanere fuori dalla fabbrica, ma è necessario conoscere e far conoscere i valori e il patrimonio di innovazione e di bellezza di ciascuna impresa. Una giornata simbolo nella quale dedicheremo tutto il nostro tempo, alle nostre imprese, a chi sostiene l’economia del Paese».