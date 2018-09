Violenza domestica: incontro con psicologi e psichiatri

“Violenza domestica: un fenomeno urgente”: è il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 28 settembre nella sede della Croce Rossa in via Durant 2.

Esperti, psicologi, pedagogisti e psichiatri affronteranno una tematica molto sentita. A proporre la serata è il servizio “Urgenza Psicologica” avviato nel dicembre 2017 per dare risposte immediate a chi ha problemi serie e urgenti nel weekend. Un servizio di assistenza psicologica attivo ogni sabato e domenica dalle 9 alle 21 telefonando al nr 3371123818

L’assistenza telefonica è un servizio gratuito di supporto psicologico professionale creato da CREA ONLUS – impegnata nell’ambito psichiatrico e della salute mentale dal 1987 – in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Limen onlus, e con il contributo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

E’ il primo e unico progetto che si occupa di urgenza in psicologia nel Comune di Varese dove le strutture ricettive scarseggiano, sopratutto durante il sabato e la domenica.

Attivo dal 2013, Urgenza Psicologica rappresenta già un modello innovativo per la promozione del benessere e per il trattamento e la cura degli stati di crisi della vita quotidiana.

Offre assistenza psicologica a chiunque ritenga di vivere un momento di difficoltà e senta l’urgenza di confrontarsi immediatamente con un esperto.

Gli psicologi che rispondono sono tutti professionisti di provata esperienza e svolgono attività volontaria.

In quest’ottica è nata la volontà di fare un momento di informazione su un tema caldo e delicato: VIOLENZA DOMESTICA: UN FENOMENO URGENTE che si terrà il giorno 28 settembre 2018 alle ore 20.30 presso la sede di Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese – via J.H Dunant, 2