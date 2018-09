“Vogliamo costruire una Show Band”, la band di Lonate cerca nuovi membri

La Banda di Lonate Ceppino ha un’ambizioso progetto, quello di costruire una Show Band e per farlo cercano nuovi appassionati di musica. «Vorremmo costruire una band che rappresenti la nostra provincia meglio conosciuta come la “Terra dei Sette Laghi”», raccontano dall’Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Lonate Ceppino, promotrice del progetto musicale anche tramite La Verdi Accademia Musicale del Seprio.

Il progetto 7 Laghi Show Band prevede di arrivare, entro i prossimi 2 anni, ad un organico di 40 musicisti di età compresa dai 13 e 35 anni. La prima formazione musicale partirà il prossimo mese con l’avvio delle prove per la sezione Fiati e percussioni, una prima formazione da valorizzare successivamente tramite l’aggiunta di un Team chiamato “Color Dance”, cioè un gruppo di spettacolo dancing da costituire tramite la collaborazione con una scuola di ballo del territorio interessata al progetto.

«Abbiamo l’ambizione di promuovere un gruppo che vada oltre i confini locali, un gruppo che sappia integrare musica e spettacolo, ispirandoci ai più celebri gruppi internazionali. Per questo sarà necessario costituire una rete territoriale di collaborazioni, in particolare con i Licei musicali del varesotto e associazioni interessate a condividere un progetto di spettacolo di rappresentanza provinciale».

Per i musicisti interessati al progetto ricordiamo che le prime prove formative della sezione fiati si svolgeranno presso la sede di Lonate Ceppino il giovedì, dalle ore 20 alle 22, con l’insegnate Angelo Torregrossa mentre le prove della sezione percussioni si svolgeranno sempre a Lonate Ceppino il venerdì dalle 20 alle 22 con l’insegnate Mauro Maraldo.

Per la sezione fiati lo strumento musicale sarà fornito grazie ad un Endorsment attivo con Jupiter M.Casale Bauer, per maggiori informazioni sul progetto si rimanda al sito web: www.laverdimusica.org , oppure tramite contatto e-mail :7laghishowband@laverdimusica.org.

Segnaliamo altresì che il nascente gruppo è alla ricerca di altre due figure formative tra cui un coreografo per avviare la futura parte di show parade e direttiva per il ruolo di Drum Major /direttore musicale, gli interessati possono candidarsi inviando il curriculum: amministrazione@laverdimusica.org. Le prime esibizioni inaugurali del nascente gruppo musicale sono previste per la primavera 2019.