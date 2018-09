Zanzara del Nilo, un caso a Legnano e parte la disinfestazione

Il Comune di Legnano ha ricevuto la segnalazione da parte di Ats Milano Città Metropolitana della positività al West Nile Virus di un residente in zona Canazza.

Anche se non è possibile sapere dove sia stato effettivamente contratto il virus e non si registrano particolari criticità, nel rispetto delle indicazioni di Ats in tema di contenimento delle zanzare e del Piano nazionale di sorveglianza e risposta al West Nile, dalle 6 di domani, 12 settembre, per un paio d’ore, in via cautelativa verrà eseguita una dezanzarizzazione straordinaria, in aggiunta alle disinfestazioni programmate che si susseguono da maggio a ottobre.

Si interverrà con larvicida e adulticida, dunque i residenti delle vie interessate (nelle prossime ore la ditta incaricata posizionerà gli avvisi del caso) dovranno chiudere le finestre, tenere in casa gli animali domestici e le loro ciotole con acqua e cibo, ritirare i panni stesi all’aperto.

L’operazione sarà ripetuta, negli stessi orari, venerdì 14 settembre. Il sito internet comunale, nella sezione “Ambiente, verde e raccolta differenziata” riporta informazioni sugli accorgimenti da adottare per limitare la proliferazione delle zanzare e sui rischi reali connessi al West Nile Virus (fonti: Ats e Regione Lombardia).