Zanzare a Milano: le soluzioni più efficaci? Le lampade antizanzare

L’invasione delle zanzare è molto comune nella stagione estiva. Diverse aree dell’Italia hanno sofferto il problema e persino i comuni si sono attivati prontamente per aiutare, come avvenuto a Varese per le zanzare tigre nel mese di luglio.

Nel nostro piccolo, possiamo ricorrere a delle soluzioni per combattere questa minaccia costante in estate, per il nostro lavoro o per le serate passate in compagnia degli amici, soprattutto in occasioni di cene all’aperto. A casa si può cominciare installando delle zanzariere, da sempre utilizzate con buoni risultati pur costringendo a non poter utilizzare al meglio le nostre finestre. Altri tipi di rimedi classici che è possibile adottare sono i seguenti:

Oli essenziali

Spray antizanzare

Creme per il corpo

Zanzariere elettriche

Tuttavia questi metodi risultano non essere molto efficaci, sia perché esistono numerose specie di zanzare e le soluzioni in questione potrebbero risultare inutili contro alcune tipologie immuni a determinate sostanze, sia in quanto si limitano ad allontanare gli insetti e non a eliminarli definitivamente.

Presso ambienti professionali dove la minaccia va risolta definitivamente per questioni igieniche, ad esempio, o per ragioni di decoro (es. attività ristorative) hanno preso piede le lampade antizanzare, una delle soluzioni più acquistate nelle calde stagioni. Questo perché la loro forza combattiva supera quella di ogni altro prodotto dedicato alla risoluzione del problema.

Lampade antizanzare, scopriamole da vicino

Molti di voi ne saranno sicuramente a conoscenza, ma non tutti sanno ancora cosa siano le lampade antizanzare e che in commercio non sono più presenti modelli per uso esclusivamente professionale.

Per quanto riguarda il funzionamento di questo prodotto, è piuttosto semplice ma non scontato: si basa sull’elettricità che può operare da sola o in congiunzione a una piastra collante. All’interno è presente un neon attinico i cui raggi ultravioletti non fanno altro che attirare la zanzara la quale, una volta toccata la lampada, rimane letteralmente fulminata all’istante.

Nel caso delle trappole con piastra collante, le zanzare rimarranno appiccicate al cartoncino, appositamente impregnato di feromoni per attirarle.

Un’altra soluzione che rientra nella categoria delle lampade antizanzare è dotata esclusivamente di una lampadina gialla che ha un funzionamento leggermente diverso. L’emissione della luce ha lo scopo di allontanare le zanzare. Tuttavia non sappiamo quanto possano essere utili, poiché pare che non siano abbastanza efficaci contro le zanzare tigre.

Caratteristiche delle lampade antizanzare

Prima di acquistare una lampada antizanzare potremmo aver bisogno di sapere come funzionano e come si possono utilizzare. Di seguito vi spiegheremo tutte le caratteristiche che troverete nella maggior parte dei prodotti di questo tipo. Le lampade, come sicuramente immaginerete, non sono ottime per combattere soltanto le zanzare ma tanti altri tipi di insetti volanti, dai tafani alle mosche grandi e piccole che sanno essere, a volte, anche più fastidiose delle comuni zanzare. Il nemico numero uno però rimane sempre la zanzara e, più in particolare, la cosiddetta zanzara tigre.

Posizionando la lampada in un luogo ben visibile e lontano dal cibo, riusciremo sicuramente ad attrarne un numero maggiore evitando di danneggiare gli alimenti. Negli ultimi anni, quasi tutti i prodotti, funzionano in maniera piuttosto simile. Vengono ricaricati con le pile, attraverso il cavo diretto della corrente, tramite usb o addirittura con l’ausilio di un piccolo pannello solare integrato nel dispositivo.

Effettuando un uso quotidiano di un trappola a luce uv e piastra collante, sarà necessario acquistare le ricariche di entrambe dopo un mese. I costi non sono molto elevati e si aggirano intorno a € 15 per il neon e a € 24 per una scatola da 6 cartoncini.

Data l’ingente quantità di modelli in commercio, è impossibile descriverli tutti nei minimi dettagli ma le caratteristiche in comune da tenere in considerazione sono la potenza, la copertura (indicata in metri quadri) e le ricariche da acquistare per stabilire se il rapporto qualità-prezzo risulti realmente conveniente. In più, a seconda dall’ambiente da proteggere, consigliamo di controllare se il modello sia adatto all’uso in spazi esterni o interni; alcuni sono piuttosto versatili e possono essere impiegati sia al chiuso che all’aperto.

Come già spiegato, la luce all’interno emana raggi UV che non farà altro che attrarre il maggior numero di insetti volatili. Nel momento in cui questi toccheranno la superficie estremamente calda, finiranno bruciati e cadranno a terra oppure rimarranno appiccicati alla piastra, a seconda del funzionamento del modello acquistato. Alcuni dispositivi antizanzare sono più efficaci, altri hanno la particolarità di essere trasportate comodamente e ricaricate in modo semplice, altre ancora avranno un piccolo consumo di energia che ci permetterà di avere ottimi risultati col minimo dispendio di corrente. La cosa certa è che sempre più persone si stanno impegnando all’acquisto di lampade cattura insetti per fronteggiare questo fastidioso problema che ormai ci attanaglia senza tregua.