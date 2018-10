10.000 piatti vuoti per ricordare la fame nel mondo

In una domenica d’ottobre scaldata dal sole, diecimila piatti bianchi vuoti hanno “apparecchiato” Piazza Duomo a Milano.

La manifestazione è stata organizzata dalla ONG di Bologna, Cefa Onlus, per ricordare, nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ancora oggi 840 milioni di persone soffrono la fame.

Anche la cooperativa AgriSol, braccio operativo della Caritas di Como, ha voluto partecipare per il secondo anno consecutivo alla quinta edizione di questo grande evento, il maggiore al mondo di Pixel art urbana.

Accompagnate dal loro educatore, Flavio, le donne ospiti della comunità di Varano Borghi, si sono alzate prestissimo per raggiungere Piazza Duomo.

Entusiaste hanno collaborato a disporre a grata i piatti colorati sulle due facce in modo differente, che, una volta girati secondo le indicazioni degli artisti, hanno formato il profilo del volto di una donna contadina africana, disegnato da Altan, il famoso fumettista.

Con una donazione di 5 euro, le persone presenti in Piazza Duomo hanno potuto appoggiare sui piatti dei palloncini rossi, a forma di cuore, creando un suggestivo prato rosso ricco di tanti cuori.

Le offerte raccolte nella piazza sosterranno le donne contadine del Mozambico, affinchè possano produrre legumi, tuberi, latte e altri cibi proteici e aiutare a vincere così la malnutrizione infantile.

Cefa Onlus con questa manifestazione ha voluto, infatti, celebrare le donne delle comunità contadine del Mozambico a Beira, che sono il motore dello sviluppo della zona perché reinvestono fino al 90% dei loro guadagni in cibo, salute ed istruzione, generando reddito e contribuendo a vincere la fame.

AgriSol, collaborando, ha voluto metterci il cuore, organizzando una squadra di ragazze ospiti del centro di Varano Borghi, dando così calore e colore a questa iniziativa unica al Mondo.

Helen, una donna nigeriana ospite di AgriSol da circa cinque mesi, nonostante la stanchezza, alla fine di questa lunga giornata, non ha potuto trattenere la sua soddisfazione di aver aiutato lei stessa le persone bisognose in Africa.

Goodnews, una ragazza di un piccolo villaggio africano, per la prima volta vedeva il salotto di Milano: tanta gente, tanti colori, tanta bellezza, non poteva credere che l’Europa e l’Italia fossero cosi straordinarie! Tra le mille parole spese per descrive agli educatori i suoi sentimenti e le sue sensazioni ha dichiarato: “Per una volta non mi son sentita inutile e marginale!”.



Esther, una giovane mamma, ha confermato: “E’ proprio vero che le donne in Africa sono le più attente alla coltivazione e alla cura dei terreni agricoli: sono contenta di averle aiutate!”.

Flavio Levati