1000 candidati per 2 posti: da tutta Italia per un lavoro all’ospedale di Busto

I primi sono arrivati alle prime luci dell’alba si questa mattina, lunedì. Chi in macchina, chi col treno e poi a piedi dalla stazione fino al PalaBorsani di via per Legnano e chi in pullman hanno velocemente riempito gli spazi laterali del palazzetto teatro delle imprese del basket Legnano.

In mille hanno risposto presente al concorso per due posti per operatori socio-sanitari all’ospedale di Busto Arsizio, altri due sono invece riservati a due Oss che già lavorano con contratto a tempo determinato e che verranno assunti a tempo indeterminato.

I candidati vengono da tutta Italia per partecipare alla prima selezione che scremerà i 300 finalisti che potranno ambire ad un posto di lavoro all’ospedale bustocco.