50 famiglie del Varesotto si affidano alla tagesmutter

A metà strada tra una babysitter e un asilo, anche nel Varesotto inizia a prendere piede la figura della tagesmutter, cioè “una donna è adeguatamente formata, che nel suo domicilio offre educazione e cura a un massimo di 5 bambini in contemporanea, di età compresa tra i pochi mesi e i 14 anni“.

Si tratta di un servizio a sostegno dell’infanzia e della famiglia di origine tedesca, gestito in Italia dall’associazione Domus, che ne cura formazione e iscrizione all’albo, e portato nella nostra provincia dalla cooperativa EnergicaMente di Castellanza.

Oggi le tagesmutter di EticaMente offrono servizio a 50 famiglie in 5 diversi comuni e tutte sabato 20 ottobre parteciperanno al Terzo forum nazionale delle tagesmutter Domus, a Peschiera del Garda. “Un modo per confrontare le diverse esperienze, aggiornarci, fare rete e ripartire con nuovo slancio in questa professione che rappresenta un valido aiuto per le famiglie e allo stesso tempo un’occasione per le donne di sviluppare una nuova professionalità”, spiega Ada Benigna, coordinatrice del progetto Tagesmutter per EnergicaMente.

TAGESMUTTER SI DIVENTA

Per diventare Tagesmutter bisogna frequentare l’apposito corso (in partenza a novembre) di 200 ore di teoria e 50 di tirocinio. Materie di studio, oltre alla pedagogia infantile, sono anche alcuni fondamenti di psicologia, la capacità di valutare i giochi e le tecniche di primo soccorso. E poi c’è tutta una parte sull’accoglienza della casa, che non deve essere un nido, ma semplicemente a norma e adatta alla vita dei bambini. “Ma la formazione è continua – assicura la coordinatrice – ci incontriamo una volta al mese per confrontarci tra noi e con la pedagogista e la psicologa di EnergicaMente che effettuano anche diverse visite a casa nel corso dell’anno per certifgicare il mantenimento degli standard qualitativi e il rapporto con il bambino”.

AFFIDARSI ALLA TAGESMUTTER

Chi sceglie di appoggiarsi ad una tagesmutter, sceglie per il proprio figlio un contesto familiare, che redige per ciascun bambino un progetto educativo specifico, studiato anche per conciliare le esigenze lavorative della famiglia. “In questo senso non si tratta di un servizio in concorrenza con quelli istituzionali come nido, materna o scuola primaria – precisa la coordinatrice – ma può integrare e completare il servizio offrendo ad esempio flessibilità di orari e attività di aiuto compiti.

Per maggiori informazioni consultare il sito oppure telefonare allo 0331-1710846