Dona la spesa, con Coop si può aiutare chi sta peggio

Sabato 13 ottobre i negozi Coop Lombardia ospiteranno la quarta edizione di Dona la Spesa, la raccolta di beni di prima necessità per aiutare persone e famiglie in difficoltà.

Partecipare è semplicissimo: basterà acquistare prodotti alimentari e/o prodotti per l’igiene e consegnarli ai volontari delle Onlus presenti in ciascun punto vendita. Quanto verrà raccolto sarà distribuito sul territorio per dar vita ad una solidarietà a km zero che da sempre ha contraddistinto l’impegno della nostra cooperativa anche nel progetto Buon Fine. Un circuito virtuoso che coinvolge le comunità più prossime ai nostri negozi.

Nelle tre precedenti edizioni di Dona la spesa, grazie anche al supporto di oltre 200 Onlus dei diversi territori della Lombardia abbiamo raccolto oltre 170 tonnellate di cibo, equivalenti a 340.000 pasti serviti. Quest’anno, con l’aiuto di soci e clienti, si può incrementare questo risultato già così importante. I volontari delle onlus saranno presenti in tutti i negozi Coop della Lombardia