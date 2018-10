833 famiglie chiamate al censimento a Lonate Pozzolo

Saranno 833 le famiglie lonatesi chiamate a rispondere al censimento annuale dell’Istat.

Dal 1° ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, affidato all’Istat secondo il Piano Generale di Censimento: per la prima volta il censimento assume una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo solo un campione delle famiglie italiane pari a un milione e 400 mila famiglie.

Solo una parte dei Comuni italiani (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie. ELonate Pozzolo è fra questi.

In particolare, a Lonate Pozzolo, saranno interessate dal rilievo censuario 833 famiglie individuate dall’Istat , tramite due diversi tipi di rilevazione. Tutte le informazioni raccolte con le due rilevazioni faranno riferimento alla data del 7 ottobre 2018.

Si inizia lunedì 1° ottobre con un rilievo territoriale, utile a verificare l’esistenza delle abitazioni e la correttezza dei numeri civici e dei nomi registrati sui campanelli. A svolgere queste attività saranno i rilevatori incaricati ufficialmente dal Comune, riconoscibili per il loro tesserino con foto fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto delle verifiche.

A partire dal 9 ottobre, le famiglie individuate da Istat per il rilievo territoriale saranno coinvolte in prima persona tramite visite a domicilio di un rilevatore, mentre le famiglie individuate per rilevare le caratteristiche della popolazione riceveranno una lettera informativa direttamente dall’Istat e potranno procedere alla compilazione del questionario via web o chiedendo il supporto del rilevatore.

Va ricordato che il Censimento prevede l’obbligo di risposta. Per tutte le informazioni relative alle indagini censuarie del Comune di Lonate Pozzolo, è attivo l’Ufficio Comunale di Censimento (numeri 0331/303519 – 303535 o rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico).