Accordo tra Anci e Governo, Galimberti: “Il progetto stazioni può andare avanti”

“A pochi giorni dall’Assemblea nazionale di Anci dove avremmo di sicuro alzato la voce contro il Governo per difendere i soldi che 96 comuni italiani hanno conquistato per rilanciare e riqualificare le periferie, arriva una buona notizia: il Governo oggi ha raggiunto un accordo con la nostra associazione nazionale per restituire ai cittadini di questi comuni, inclusa Varese, le risorse che gli spettano”.

Così il Sindaco di Varese Davide Galimberti in merito alle notizie sui fondi per le periferie messi in discussione dalla legge “Milleproroghe” approvata dal Parlamento in settembre.

Ora, dopo le polemiche e la levata di scudi dei sindaci durata tutta l’estate, Galimberti spiega che il Governo manterrà l’impegno: “Tra il 2019 e il 2020 il Governo Conte garantisce di nuovo il finanziamento totale dei progetti che cambieranno il futuro delle nostre città e che erano stati sottratti nel decreto Milleproproghe in Parlamento. Per quanto riguarda Varese – prosegue il sindaco Galimberti – questo vuol dire poter garantire ai cittadini che le aree delle nostre zone stazioni potranno essere completamente riqualificate entro i tempi previsti, riportando decoro, sicurezza, vivibilità e sviluppo in zone della città che stanno aspettando tutto questo da decenni. La battaglia di noi sindaci e di milioni di cittadini sembra aver dato un primo risultato, adesso naturalmente aspettiamo di vedere nero su bianco le norme o il decreto che realizzeranno concretamente questo accordo”.