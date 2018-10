Accordo Whirlpool, la rsu promuove il ministero

«L’accordo firmato da una parte chiude quello passato della fusione con Indesit, dall’altra guarda decisamente al futuro». Matteo Berardi, rsu (rappresentanza sindacale unitaria) della Fiom alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, è più che soddisfatto. La partita degli investimenti che ammontano a 250 milioni di euro, di cui 47 destinati al sito varesino, secondo il sindacalista, rappresenta la vera ipoteca per il futuro. «Molti di questi soldi – continua Berardi – serviranno a fare ricerca e sviluppo per nuovi prodotti. Un segnale importante per il nostro stabilimento che rappresenta il polo Emea per l’incasso di caldo e freddo». (nella foto sopra Matteo Berardi e gli altri componenti della rsu di Cassinetta di Biandronno, Tiziano Franceschetti della Fim e Chiara Cola della Uilm)

Sulla questione degli esuberi, il sindacato porta a casa un risultato importante: niente licenziamenti fino al 2021, uscite solo su base volontaria con incentivi all’esodo. «Su questo punto – sottolinea Chiara Cola rsu della Uilm – le parti sociali e il ministero dello Sviluppo economico hanno fatto un buon lavoro, perché l’accordo prevede, oltre agli incentivi all’esodo, anche il superamento del blocco degli ammortizzatori sociali voluto dal Jobs Act». Una scelta che, alla luce dell’accordo, trasforma la cassa integrazione da strumento di difesa e assistenza a strumento di politica industriale. «La deroga non era così scontata all’inizio della trattativa – continua la sindacalista – Così come non era scontato il fatto che alcune produzioni trasferite in Polonia, come lavatrici e asciugatrici, tornassero in Italia. Nel passato avveniva il contrario. A questo quadro positivo aggiungerei i tempi brevi dell’intesa».

Il giudizio della rsu della Whirlpool è dunque positivo sull’azione del Mise e sul ruolo svolto dal viceministro Di Maio. «Se parliamo di politica industriale – conclude Berardi – questo accordo ne è un buon esempio. Sia ben inteso: il mio giudizio si ferma all’accordo, sulla politica complessiva di questo Governo aspettiamo i risultati prima di giudicare».