Ai Molini Marzoli la proiezione di “La terra buona” con il Cai

Venerdì 5 ottobre presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli il Cai ha organizzato la proiezione del film ” La terra buona”, tre storie vere, che nella realtà non so sono mai incontrate, ma che si incontrano in questo film.

Per l’occasiona sarà presente anche il regista Emanuele Caruso.

Dopo un lungo viaggio partito dalla Capitale Giulia, detta Gea, e il suo amico Martino si ritrovano in Val Grande, estremo nord Italia, a una sessantina di chilometri dal confine con la Svizzera. Gea ha un cancro al sistema linfatico, nessuna cura sembra funzionare, e lo zio di Martino, don Lorenzo, le ha indicato come ultima speranza Giuseppe Mastroianni, un medico che da anni sperimenta cure alternative. Peccato che Mastroianni sia nascosto fra le montagne perché accusato di avere “quasi ucciso” un paziente. Al suo secondo lungometraggio dopo “E fu sera e fu mattina”, premio F.I.C.E. come Film indipendente del 2014, il regista albese Emanuele Caruso tenta un’impresa ardua: realizzare un lungometraggio di finzione a bassissimo budget (raccolto in buona parte attraverso il crowdfunding) girato in una delle zone più incontaminate e impervie d’Italia (da MyMovies).

Il Cai ricorda anche che domenica 7 ottobre ci sarà la gita al rifugio Andolla mt 2061, rifugio della valle Antrona raggiungibile da Cheglio costeggiando il lago dei Cavalli(qui info).