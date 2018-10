Air Italy posticipa l’avvio dei voli per Delhi e Mumbai

Dovevano partire già a fine ottobre, i primi biglietti erano venduti, ma i voli Air Italy per Delhi e Mumbai saranno posticipati di un mese o poco pià.

La compagnia di base a Malpensa ha infatti annunciato di aver “riprogrammato” la data di avvio dei propri voli per l’India, originariamente appunto previsti per il 28 e il 30 ottobre e fissati ora rispettivamente al 6 e 13 dicembre 2018.

La nuova programmazione offre una gamma di destinazioni in connessione sia con voli domestici, sia internazionali, dall’hub di Milano Malpensa in particolare verso gli Stati Uniti, sia con New York, sia con Miami. «Con l’inizio della stagione invernale, come di consueto, abbiamo ottimizzato un certo numero di operazioni pianificate su tutta la nostra rete e questi cambiamenti ci consentono di rispondere in modo più accurato ai trend della domanda di questa stagione» ha spiegato il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov. «Siamo impegnati nel lancio di queste nuove rotte e le prenotazioni sino a tutta l’estate 2019, che è già in vendita, sono significative e rispondenti alle aspettative».

Air Italy “offrirà tutte le alternative possibili per limitare eventuali disagi che dovessero derivare ai propri clienti dalle modifiche al programma operativo in corso”, spiega la compagnia. A questo scopo sono disponibili i seguenti contatti: Call Center +39 0789 52609 opzione 2 oppure Whatsapp: +39 3453060102.