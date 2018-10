Da Airbnb a Instagram, a Glocal la “rivoluzione” del turismo

È uno dei settori dell’economia più dinamici per giro d’affari, occupazione e indotto e allo stesso tempo un caso eclatante di metamorfosi trainata dall’avvento di internet, delle nuove tecnologie e del mondo dei social network.

Il turismo genera in Italia e in Lombardia un valore che supera il 10 per cento del Pil (intorno ai 170 miliardi di euro a livello nazionale) e impiega quasi tre milioni di lavoratori in tutto il paese, crescendo di anno in anno.

Alla rivoluzione vissuta da questo settore, alle nuove opportunità di comunicazione e “racconto del territorio” offerte dai social e dalle nuove tecnologie, alla spinta della sharing economy (l’economia condivisa che ha visto in modelli come Airbnb, Uber e BlaBlaCar i casi di successo più evidenti e studiati) e alle possibilità che internet e il digitale offrono allo sviluppo e alla crescita delle comunità locali saranno dedicati alcuni momenti di riflessione, approfondimento e confronto nell’ambito dell’edizione 2018 del Festival Glocal.

Due “riflettori” sul turismo con interventi qualificati che non riguarderanno soltanto il mondo del giornalismo ma anche le istituzioni, gli enti di promozione e tutti gli operatori che quotidianamente hanno a che fare con questo mondo.

Il dettaglio degli incontri:

Turismo, giornalismo e sharing economy: quali opportunità per comunicare e informare

(8 novembre ore 16 in sala Campiotti, Camera di Commercio, Varese) Le nuove tecnologie e i social network consentono da tempo ormai di mettere in contatto persone per scambiarsi oggetti o servizi. La disintermediazione favorisce il rapporto diretto tra domanda e offerta, spesso al di fuori di logiche professionali, con una caduta dei confini tra finanziatore, produttore, consumatore e cittadino attivo. Come comunicare e raccontare l’economia collaborativa affinché tutti ne traggano vantaggi e benefici? con: MATTEO FRIGERIO

Country Manager Italy AirBnb

LUCA NATALE

Responsabile comunicazione Parco Cinque Terre

ALESSANDRA FAVARO

Giornalista e blogger di viaggi

MARIA CARLA CEBRELLI

Giornalista di Varesenews Comunicare il territorio attraverso i social: case history di successo

(9 novembre ore 9 in Sala Campiotti, Camera di Comercio, Varese) I social media e il digitale sono affascinanti strumenti per raccontare la propria vita e il mondo che ci circonda. Cosa succede quando la nostra narrazione diventa un’occasione per far conoscere, promuovere e valorizzare un territorio? con:

FILIPPA LAGERBACK

Conduttrice televisiva

FABIO LUNGHI

Presidente della Camera di Commercio di Varese

MICHELE VIANELLO

Innovatore urbano e digital manager RED

LUCA NATALE

Responsabile comunicazione Parco Cinque Terre

ANTONIO FRANZI

Responsabile Ufficio Stampa Camera di Commercio di Varese

GUIDO RUBINO

Autore

Per saperne di più Festival Glocal 2018