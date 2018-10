Al Centro Polispecialistico Esculapio un nuovo punto prelievi convenzionato

All’interno del Centro Polispecialistico Esculapio ha da poco inaugurato un nuovo Punto Prelievi del network Cerba HealthCare, in un contesto facile da raggiungere, lungo la strada provinciale che collega Gazzada a Castronno, con comodo e ampio parcheggio gratuito.

Presso il Punto Prelievi è possibile effettuare analisi ed esami di laboratorio da lunedì a sabato dalle 7:00 alle 9:30, senza necessità di prenotazione, fatta eccezione per il pap-test e per specifici esami colturali che vengono eseguiti solo su appuntamento, sia in regime privato che in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), muniti di impegnativa compilata dal medico curante e tesserino sanitario.

Nel caso in cui si debbano effettuare analisi che necessitano di una preparazione specifica per una corretta esecuzione, è possibile contattare il Centro telefonando al numero 0332 463399 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16.00 alle 18.00.

I referti possono essere ritirati direttamente allo sportello della Reception oppure online accedendo all’apposita sezione del sito web.

Nato come centro di riferimento per la Medicina del Lavoro con lo scopo di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e prevenire le malattie professionali e garantire al datore di lavoro e alle Aziende di ottemperare a tutto quanto previsto dalla normativa, Esculapio è oggi un Centro Medico Polispecialistico in grado di offrire un ventaglio di visite mediche specialistiche, prestazioni infermieristiche ambulatoriali e trattamenti fisici e riabilitativi per soddisfare le necessità di tutta la famiglia.

Completa l’offerta il servizio di rilascio e rinnovo patente effettuato da un medico certificatore autorizzato, solo previo appuntamento da concordare con la Segreteria al n. 0332 463399 o via mail a info@poliambulatorioesculapio.it.