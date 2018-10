Al cineforum delle Arti “Un affare di famiglia”

Giovedì 11 ottobre alle ore 21 appuntamento al Cineforum delle Arti con il film Palma d’oro al Festival di Cannes 2018 “Un affare di famiglia” di Hirokazu Kore’eda con una storia che affronta il modo in cui il denaro – o la sua assenza – condizionino i rapporti fra gli esseri umani, soprattutto in una società rigidamente divisa in caste come quella contemporanea giapponese.

In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una “nonna” e di una coppia, formata dall’operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa.

Anche se la famiglia è povera, riuscendo a malapena a fare abbastanza soldi per sopravvivere attraverso i loro piccoli crimini, sembra che tutti riescano a vivere assieme sereni, fino a quando un incidente imprevisto rivela dei segreti che metteranno a dura prova il legame che li unisce.

Introduzione e commento al film sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.

L’ingresso è aperto anche ai non tesserati.