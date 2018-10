Al museo Tattile l’isolino Virginia in #UnaprovinciadaToccare

L’occasione – irrinunciabile – è data dall’arrivo al Museo Tattile Varese di due nuovi modelli tattili dell’Isolino Virginia: così è stata organizzata una serata per raccontare questo straordinario sito Unesco – che rappresenta uno dei principali siti palafitticoli d’Europa – secondo modalità tutte nuove.

Aprirà questa ricognizione archeologico-sensoriale, Carlo Massironi, segretario generale di Fondazione Comunitaria del Varesotto – che ha sostenuto economicamente la realizzazione del progetto – che racconterà la funzione di una Fondazione nello sviluppo dei progetti culturali del territorio.

Ci sarà poi la possibilità di capire che cos’è e come nasce un modello tattile archeologico e di sperimentarne, toccandolo, la funzione esplicativa ed emozionale. Proprio a questo riguardo, sentiremo l’intervento di Gaetano Marchetto, Presidente della sezione di Varese dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che ci parlerà in merito alla funzione dei modelli tattili.

Potremo poi ascoltare lo straordinario racconto dell’Isolino Virginia “com’era” da parte di Paolo Baretti, archeologo subacqueo al quale da quarant’anni va il merito dei principali ritrovamenti archeologici di reperti palafitticoli intorno al lago di Varese.

Infine potremo poi sentirci raccontare ed illustrare l’isolino Virginia “come potrebbe essere” per mano di Alberto Bertolini e Alessandra Galli che – con il progetto ‘NEO-VIRGINIA’ – hanno immaginato per questo specialissimo luogo un futuro in termini di didattica, fruizione turistica, conoscenza ed emozione.