Albergo 3 Re e Farmacia Giardini tra i “negozi storici” lombardi

La Città di Sesto Calende saluta con gioia la notizia che il registro regionale dei luoghi storici del commercio si è arricchito di 90 nuovi riconoscimenti anche per il fatto che, tra le insegne riconosciute con più di 50 anni di storia dietro le spalle, due sono Sestesi ed una in particolar modo ha ottenuto il riconoscimento superiore di “Negozio o Locale storico”. Parliamo della Farmacia Giardini, ora di Ceffa Emanuela e GianGiacomo che vanta l’inizio della propria attività nel 1830 (riconosciuto ora come Negozio Storico) e del Ristorante Albergo 3Re, riconosciuto come attività storica avendo indicato come inizio di attività l’anno 1928.

Soddisfatto di questo risultato il Presidente del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende, il Geometra Patrick Panza, che vede partire nel migliore dei modi il cronoprogramma che confidava di portare 2 Insegne Storiche all’anno in concomitanza con i propri 3 anni di mandato. Artefice di questo riconoscimento rimane la ConfCommercio Gallarate Malpensa che esprime il proprio compiacimento dalle parole del Fiduciario Comunale Marco Limbiati. «Brindano al successo che riconosce alla nostra Città ed al suo Commercio profonde radici il nostro Presidente Renato Chiodi ed il Direttore GianFranco Ferrario grati alla Dottoressa Anna Ginelli dell’ottimo lavoro svolto giunto ad un risultato. Più che mai possiamo affermare quanto sia preziosa la presenza, in questo caso con una continuità storica, delle attività commerciali che con la loro presenza tengono viva ogni parte della nostra Città!»

Felice di questa affermazione, a cui ha collaborato, il Vice Presidente della Pro Sesto Andrea Scandola «Contenti di annoverare a Sesto Calende altre 2 insegne storiche dopo le prime legate alla Enoteca Holly Drink e Limbiati Tempo&Preziosi. Inconfutabilmente dimostrazione di quanta storia della nostra Città può essere raccontata dai Negozi che da tempo memorabile scandiscono la vita della nostra Comunità». Il risultato a cui si è giunti oggi è frutto di un gioco di squadra tra le diverse associazioni citate e l’Ufficio del Commercio della Città di Sesto Calende.