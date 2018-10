Alberi caduti e grosse buche, il Verbano sorvegliato speciale

Tanti i disagi causati dal maltempo nella zona del Verbano dove il Lago Maggiore resta il sorvegliato speciale. In pochi giorni infatti, si alzato di parecchi centimetri passando da sotto lo zero idrometrico a 1 e 47 cm sopra, creando uno stato di allerta. – Leggi anche: Lago Maggiore, dalla secca alla piena in 64 ore

Dalla sede della Protezione Civile di Laveno Mombello infatti, spiegano che da sabato alla mattina di oggi (martedì 30 ottobre) sono caduti 330 mm di acqua e nelle prossime ore il meteo continua a prevedere precipitazioni.

Il lago dunque continua ad alzarsi ma, al momento, si segnalano disagi per lo più per scantinati allagati. Non si ferma l’attenzione delle squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che sono pronte ad intervenire nel caso la situazione peggiori.

Oltre al Verbano, il maltempo ha causato anche la caduta di diversi alberi; in particolare uno è caduto sui cavi della corrente elettrica ma non è stata la causa della mancata elettricità in diverse frazioni di Laveno e Mombello. Gli interventi principali in via Buonarotti, strada che va verso Cerro da Mombello e in via Canese, in via Camelie per alberi caduti.

Un altro grosso problema è quello delle grosse buche che si creano sulla strada: nella serata di ieri la Protezione Civile è dovuta intervenire per quattro automobili lesionate mentre viaggiavano in Via Cittiglio. Anche Via XXV Aprile vede grosse buche.