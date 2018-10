Albero cade sulla stalla del Rifugio animali felici: “Aiutateci!”

Già, in questo bailamme di tetti scoperchiati, case senza luce e bambini a casa da scuola, ci sono anche loro, i volontari che si occupano degli animali in un luogo da anni attivo per questo servizio, il Rifugio degli animali felici di Brissago Valtravaglia.

Anatre, galline, buoi, ovini, cinghiali e tante altre specie qui trovano ricovero – assieme, sempre più spesso, ai selvatici che vengono travolti dalle auto.

La notte scorsa un albero si è abbattuto sulla piccola stalla destinata ad accogliere i conigli, che ora è completamente distrutta (nella foto).

L’Sos è arrivato in mattinata dai volontari: «Aiutateci a riparare i danni. Potete farlo anche partecipando alle nostre iniziative, tra cui il mercatino di natale che si terrà domenica 11 novembre dalle 13.30 alle 16.00. Troverete articoli di natale, giochi per bambini, vin brulè e dolci. Il ricavato sarà devoluto al Rifugio Animali Felici».

QUI LA LOCANDINA DEL MERCATINO