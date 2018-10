Per Alitalia c’è l’offerta condizionata delle Ferrovie dello Stato

Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato il 30 ottobre ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto di Alitalia, ma con alcune condizioni perché non vuole rischiare troppo considerate le condizioni dei conti della compagnia di bandiera. FS vuole trovare un partner industriale a cui e cedere almeno il 49% del controllo, per non avere problemi con l’Antitrust.

I vertici di FS chiedono tempo per valutare l’intero dossier Alitalia a partire dai conti fino al progetto di rilancio. Viste le premesse l’operazione dovrebbe essere industriale, cioè in grado di creare un polo efficiente di mobilità integrata e non una mera operazione politica come già è avvenuto in passato.