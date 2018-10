Alla festa della scuola si presenta il Ministro dell’Istruzione

Sorpresa inaspettata alla festa della scuola di Cazzago Brabbia: nella giornata dell’open day della piccola struttura si è presentato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Accompagnato poi anche da Giancarlo Giorgetti, che è sì di casa – essendo cazzaghese – ma oggi ha anche il delicato ruolo di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

«A sorpresa, non me l’aspettavo proprio», dice Emilio Magni, sindaco del paese in riva al lago di Varese, presente con il collega di Inarzo Fabrizio Montonati (i due Comuni condividono la scuola) e con il dirigente scolastici Mauro Riboni.

«Vogliamo invogliare anche persone da fuori a venire qui e per questo stanno lavorando in tanti» continua Magni. «Il comitato genitori ha dipinto la scritta con il nome della scuola dedicata a Giovanni Pascoli e a sorpresa per l’inaugurazione si sono presentati anche ministro e sottosegretario». Il ministro ha esaltato l’importanza delle scuole come presidio di socialità e relazioni nei piccoli paesi, anche – ad esempio – nelle zone di montagna che si stanno spopolando.

“Piccolo è bello e legato alla tradizione” è lo slogan della scuola, che oggi è frequentata da «sessanta bambini su quattro classi, compresa una pluriclasse». Realtà vista da vicino anche dal ministro, che è originario di Gallarate e che spesso fa visite private lontano dai riflettori.