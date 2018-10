Alta capacità Gottardo: “Sosteniamo il treno Varese-Milano centrale”

Il Consiglio Direttivo ACG-Alta Capacità Gottardo che si è riunito il 6 ottobre scorso nella sala Giunta del Comune di Varese, per voce del suo presidente Giuseppe Zamberletti, appoggia e sostiene la mozione presentata dal consigliere comunale del PD Luca Conte che è stata approvata in Consiglio Comunale il 27 settembre scorso.

La motivazione è che: «Ricalca quanto da anni persegue l’Associazione, ovvero la necessità di un collegamento ferroviario diretto di Varese con la Stazione Centrale di Milano, oltre alla risoluzione dell’inadeguato livello di servizio riscontrati sulle linee».

La mozione infatti impegna il Sindaco di Varese e la Giunta a un incontro presso i vertici della Regione Lombardia per farsi portavoce delle esigenze dei pendolari varesini, per il miglioramento e l’aumento delle corse con l’aeroporto di Malpensa nelle fasce orarie di maggiore frequenza, dell’apertura di uno sportello alla stazione di Varese per la vendita dei ticket internazionali, del servizio di collegamento diretto fra Varese e Milano centrale, dell’impegno a garantire efficaci livelli di sicurezza sulle linee e nelle stazioni.

ACG, associazione senza scopo di lucro fondata nel 1997, presieduta dall’onorevole Zamberletti ha tra le sue fila rilevanti esponenti del mondo dei trasporti e della società civile, come Adriano De Maio, già rettore del Politecnico di Milano, e ha come vicepresidenti Costante Portatadino, Giorgio Goggi e Massimo Propersi

«ACG persegue, in qualità di ente terzo indipendente, con azioni di consulenza interdisciplinare gratuite, la fluidificazione delle connessioni burocratiche fra gli enti deputati alla soluzione dei collegamenti del territorio – spiega una nota – Con questo stesso spirito si rende oggi ulteriormente disponibile nell’affiancare anche il Comune di Varese e la Regione nella soluzione delle problematiche emerse».