Ambulanza con anziana a bordo tampona automobilista incinta

Ambulanza tampona auto sulla strada statale 233, la Varesina.

L’incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato in territorio di Castiglione Olona intorno alle 12.15 di martedì 17 ottobre.

A bordo dlel’ambulanza era trasportata una donna anziana soccorsa poco prima, mentre sull’auto viaggiava una donna incinta: per entrambe, come per chi guidava il mezzo, non ci sono state conseguenze e dopo la constatazione amichevole sono andati verso le rispettive destinazioni.