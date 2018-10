Amsc sta cercando personale per la Moriggia. Si riapre a fine ottobre

Si riempiono le vasche e si preparano le assunzioni, alla Moriggia.

Solo nella giornata di martedì ci chiedevamo a che punto fossimo e ora (sono giorni di febbrili lavori e trattative) c’è qualche risposta.

In consiglio comunale l’amministrazione è tornata a rispondere sul tema a una interrogazione del Pd, presentata in aula dal consigliere Carmelo Lauricella.

Citando direttamente le risposte inviate dal presidente di Amsc Roberto Campari, l’assessore alle partecipate Moreno Carù ha detto che la «riapertura» è prevista «entro la fine di ottobre», mentre nel frattempo il 5 ottobre è stata presentata la dichiarazione di agibilità e il 7 è iniziata la procedura di sanificazione e riempimento delle vasche (più o meno in linea, con un po’ di ritardo, con i tempi annunciati nel comunicato stampa Amsc di settembre).

Ma nel frattempo si è affrontato anche l’altro nodo, quello dei lavoratori: il Decreto Dignità impedisce di riassumere i vecchi dipendenti, ma nel frattempo si sta cercando nuova forza lavoro mediante «reclutamento di personale attraverso agenzia». È sfumata l’ipotesi di una società “parallela” come strumento operativo – si era parlato di una Asd – e appunto si è deciso di procedere con l’assunzione di personale interinale, usando «la soglia del 30%» concessa dal Decreto Dignità e arrivando a «superarla usufruendo di tutte le deroghe, come la sostituzione di maternità, il ricorso a over 50 e sostituzione per malattie invalidanti». Insomma: si cerca di recuperare il massimo di personale possibile, stando nei limiti della Legge.

Non è stato detto in consiglio, ma l’operazione è aperta già da qualche giorno e il nome di Gallarate e il riferimento a un «centro sportivo polifunzionale» sono apparsi appunto sul sito di una nota agenzia, da cui si nota che l’offerta di lavoro è dal 31 ottobre 2018 al 30 maggio 2019, vale a dire appunto per tutta la stagione al coperto.

Nel frattempo comunque sono già arrivate altre offerte: sono state risposte all’appello diretto lanciato dal sindaco Cassani. «Risposte che stiamo inoltrando all’agenzia» ha spiegato ancora Carù.