Apre la ciclabile di via XXV Aprile, ma solo per la gita studentesca

Pista ciclabile aperta, questa mattina, per far transitare gli alunni della scuola Anna Frank in gita in bicicletta alla scoperta dei parchi e della città.

I ragazzi, scortati dai volontari della Fiab e della Polizia Locale, hanno pedalato dalla loro scuola fino al parco di Villa Baragiola e poi fino al parco Mantegazza. Dopo le visite nei parchi alla scoperta delle bellezze della città giardino, gli studenti hanno deciso di provare per la prima volta la nuova pista ciclabile che il Comune sta realizzando passando anche da piazza Libertà e poi fino a via XXV aprile.

La pista, lo ricordiamo, è di fatto ancora chiusa per permettere l’ultimazione delle ultime opere: quando sarà completa, la ciclabile collegherà le stazioni a Casbeno.

«Oggi abbiamo constatato nei fatti quanto una Varese ciclabile sia possibile, e lo abbiamo fatto attraverso gli occhi dei nostri ragazzi che divertiti hanno attraversato la città – ha detto l’assessore alla mobilità Andrea Civati che in bicicletta ha accompagnato per un tratto gli studenti nella loro gita – Siamo molto contenti che siano stati proprio loro a provare per primi la nuova pista ciclabile perché questo progetto è pensato anche per loro e loro ne potranno essere tra i principali protagonisti».

«Muoversi in città liberamente e in sicurezza con la propria bicicletta è il percorso intrapreso da moltissime città che stanno investendo sulla mobilità sostenibile – spiega l’assessore all’ambiente Dino De Simone – Tutti sono ormai convinti che città con meno traffico e smog debbano essere il futuro che vogliamo per i nostri figli. Oggi questi ragazzi ce ne hanno dato una dimostrazione pratica attraversando la città e percorrendo la nuova pista ciclabile che passa proprio davanti alle scuole di via XXV aprile».

Dopo il loro passaggio, la ciclabile è stata richiusa. E tale rimarrà fino a data da destinarsi.