In arrivo nuvole e pioggia: weekend con l’ombrello

Weekend con l’ombrello. Le previsioni meteorologiche del Centro Geofisico Prealpino annunciano l’arrivo della perturbazione che sta interessando da alcuni giorni le regioni meridionali.

Il fronte nuvoloso risale la penisola e arriverà nella giornata di domani, 6 ottobre, portando nuvole e piogge, anche se deboli.

Precipitazioni si registreranno nel pomeriggio e in serata per proseguire anche nella giornata domenica con maggiore intensità. Le temperature massime sono previste attorno ai 17 gradi sabato, in aumento da domenica.

La prossima settimana si apre all’insegna della variabilità con residue piogge che lasceranno via via spazio al ritorno del sole da mercoledì.