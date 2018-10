Arte, delitti e scelleratezze: giallo seicentesco tra Milano e Casbeno

Prosegue a Porto Ceresio la terza edizione della rassegna “Ottobre in Giallo” organizzata dalla biblioteca di Porto Ceresio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Il terzo appuntamento è in programma sabato 20 ottobre alle 17 nella sala di piazzale Luraschi a Porto Ceresio.

Protagonista Angela Borghi (nella foto sotto) con il suo libro “I misteri del convento di Casbeno“, un giallo ambientato nel 1600, tra Milano e Varese, dito da Macchione.

Siamo a Milano dove, negli ultimi mesi del 1628, sono all’opera alcuni famosi pittori. In questo mondo affascinante e turbolento, che sta per essere spazzato via dalla peste, si dipana una storia di delitti e scelleratezze.

Misterioso rimane ancora oggi il ruolo svolto da Ludovico Acerbi, marchese di Cisterna, che la leggenda ci ha tramandato come “Il Diavolo di Porta Romana”. A Varese giunge precipitosamente il pittore Francesco Cairo che si rifugia nel convento dei Padri Cappuccini di Casbeno. Da quali delitti e da quali vendette sta fuggendo? La sua fuga terminerà al Sacro Monte di Varese solo quando tutti i misteri saranno stati svelati.

Ingresso libero.