Azzate, aperto un fondo per acquistare un mezzo per la Protezione Civile

Un nuovo fondo separato ad erogazione corrente finalizzato alla raccolta fondi a sostegno del “Progetto per l’Acquisto mezzo di trasporto per Gruppo Comunale Protezione Civile di Azzate”.

Lo ha costituito il Comune di Azzate presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus lunedì 22 ottobre, come già comunicato nel corso del consiglio comunale di fine settembre.

Il nuovo Fondo va ad aggiungersi ai circa ottanta Fondi già in essere presso la Fondazione. Per la sottoscrizione dell’atto costitutivo del Fondo sono intervenuti Gianmario Bernasconi, sindaco del Comune di Azzate, Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus con il segretario generale Carlo Massironi. Presenti anche alcuni rappresentanti del Gruppo Comunale Protezione Civile.

La giunta del comune ha deliberato la costituzione del Fondo separato per favorire l’acquisto del mezzo di trasporto, tipo pick up, per fronteggiare al meglio gli eventi anche in situazioni di emergenza nonché per attuare operazioni di prevenzione in ambito locale.

La delibera è stata assunta in considerazione del consenso riscontrato per l’iniziativa da parte di privati cittadini, imprenditori ed associazioni che intendono sostenere economicamente il progetto. La costituzione del Fondo separato ad erogazione corrente non comporta alcun onere a carico del Comune di Azzate in quanto tutte le incombenze di raccolta e gestione del fondo sono di competenza della Fondazione Comunitaria.

Proprio per favorire la raccolta di donazioni, con la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, è stato formalizzato questo strumento di raccolta fondi che rappresenta una valida ed innovativa forma di fundraising già utilizzata da numerose organizzazioni no-profit.

Le donazioni dovranno essere effettuate sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus presso INTESA Sanpaolo Private Banking di Varese – IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911 con causale “Fondo corrente: Comune di Azzate – Progetto acquisto mezzo di trasporto per Gruppo Comunale Protezione Civile”.

Tutte le notizie e le informazioni sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it