“Bande in concerto” per aiutare la Fondazione Ascoli

Torna il tradizionale appuntamento con le “Bande in concerto”, che andranno in scena sabato 6 ottobre alle 21 al Teatro Apollonio di Varese.

L’iniziativa, che è ormai divenuta un tradizionale appuntamento annuale per il territorio, è promossa dalla Fondazione Giacomo Ascoli ed è organizzata, in collaborazione con Lions Club International Distretto 108 lb1 e ANBIMA Delegazione di Varese, per promuovere la raccolta fondi per la ristrutturazione e ampliamento del Day Center pediatrico e oncoematologico pediatrico “Giacomo Ascoli” dell’Ospedale del Ponte, che accoglie i piccoli pazienti della provincia di Varese.

La serata ospiterà gli “Ensemble de Saxophones”, gruppo diretto da Giuseppina Levato e nato all’interno del Liceo “Malipiero” di Varese dalla convinzione che fare musica insieme il prima possibile sia di fondamentale importanza per la crescita musicale e umana di ogni allievo, e la “Banda MAM ” dei ragazzi di Morazzone, diretto di Stefano Zanrosso. La serata avrà inizio alle ore 21.

Per informazioni e ritiro biglietti è possibile contattare la Fondazione Giacomo Ascoli al numero 0332. 232379 o info@fondazionegiacomoascoli.it, oppure lo Studio Avv. Ponti al numero 0331. 678763, o ancora recarsi direttamente alla biglietteria del Teatro Apollonio la sera dello spettacolo (apertura ore 20).