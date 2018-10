Beata Giuliana, dalla periferia al centro in un romanzo tra arte e storia

Domenica 28 ottobre alle 16.30 nella sede della Famiglia Bustocca (in via Fratelli D’Italia 7 a Busto Arsizio), si terrà un incontro dedicato alla Beata Giuliana che, partendo dal luogo di nascita di Giuliana Puricelli, intersecando informazioni storiche, artistiche e romanzate, permetterà di ripercorrere alcuni degli aspetti più significativi della vita di questa importante figura della città.

Il legame tra la Famiglia Bustocca e Beata Giuliana è sicuramente rilevante: Giuliana è stata infatti scelta come patrona dell’associazione fin dalla fondazione.

Nel corso degli anni numerose sono state le pubblicazioni che la Famiglia Bustocca ha promosso per approfondire, divulgare e spiegare ai soci e alla Città di Busto Arsizio la vita e le opere della Beata, non ultimo il restauro della Statua collocata sull’angolo della Basilica di San Giovanni, nel 2011 in occasione dei 60 anni della nostra associazione.

All’incontro partecipano il professor Franco Bertolli, indiscusso conservatore dei documenti storici della città, il professor Tito Olivato, autore del romanzo “Non sono più mia” dedicato alla Beata e l’architetto Augusto Spada, esperto conoscitore degli elementi più significativi della storia bustocca, coordinati nei loro interventi da Laura Vignati, scrittrice e giornalista.

L’iniziativa, a cui sarà presente l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale.