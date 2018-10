Body cam alla Polizia Locale, la sperimentazione anche nel varesotto

Videocamere per le città e boby cam per gli agenti della Polizia Locale. Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro per finanziare i progetti dei comuni che puntano ad incrementare la videosorveglianza e una parte di questi fondi arriveranno anche nel varesotto.

Per quanto riguarda le videocamere mobili da aggiungere all’equipaggiamento della Polizia Locale in assessorato sono arrivate 230 domande e ne sono state finanziate 47. Tra la lista dei comuni che potranno accedere ai fondi ci sono Golasecca e l’Unione dei Comuni del Medio Verbano (che comprende 11 amministrazioni, ndr) che quindi ora potranno fare affidamento sul finanziamento del 100% a fondo perduto. Nell’elenco non c’è Varese che, pur avendo presentato la propria candidatura, non è riuscita ad accedere ai finanziamenti.

Per un secondo bando che punta ad incrementare la videosorveglianza in tutto sono arrivate in assessorato alla sicurezza di regione Lombardia ben 381 domande e di queste ne sono state finanziate 77. Nella lista compare solo un comune della provincia di Varese: Grantola.