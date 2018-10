Borse e vestiti contraffatti al mercato di Luino, condannato per ricettazione

Il tribunale di Varese ha condannato oggi, venerdì a un mese di carcere e una multa di 100 euro un venditore di origini senegalesi sorpreso tre anni fa al mercato di Luino.

L’uomo, trent’anni, venne bloccato dalla Guardia di finanza che gli sequestrò diverse borse di prestigiosi marchi oltre ad altri oggetti di abbigliamento e pelletteria che il venditore offriva ai clienti.

I prodotti esposti alla vendita non figuravano in scatole o confezioni che raffigurassero i marchi dei prodotti, che tuttavia è stato appurato fossero del tutto contraffatti e di provenienza sospetta: è così scattata la denuncia per ricettazione e oggi è arrivata anche la condanna.

Dei beni sequestrati è stata richiesta e ottenuta dal pubblico ministero la confisca e la successiva distruzione.