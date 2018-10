Cacao Mental, Bonfanti e tanto altro: novembre alle Cantine

La nuova stagione delle Cantine Coopuf è ufficialmente iniziata. Dal 20 ottobre, l’attività culturale delle “cantine” è ripartita e porta con se eventi concerti, teatro e poesia, che vanno ad aggiungersi ai numerosi corsi organizzati dall’associazione. Ecco la programmazione del mese di novembre:

Venerdì 2 novembre alle ore 21.15 si esibirà la FP Ensamble, formazione con all’attivo tre progetti discografici che nasce grazie alla collaborazione di due musicisti varesini (Francesco Pinetti/vibrafono e Marco Conti/ basso elettrico) che hanno trovato il modo di unire le forze per dar vita ad un progetto assolutamente

particolare. I musicisti che suonano con l’Ensemble sono sempre stati scelti tra quelli che Francesco Pinetti ha incontrato durante la sua attività musicale, e la formazione attuale è configurata in quartetto con Tarcisio Olgiati ai sassofoni, Andrea Cocco alla batteria e ancora Marco Conti al basso elettrico. Con la nuova formazione in quartetto l’Ensemble ha una sonorità più jazz, ma quasi cameristica: la scrittura è rigorosa e trascolora nell’improvvisazione in un rapporto di equilibrio (ingresso 10 euro, ore 21.15).

Si continua Sabato 3 Novembre alle 22 con la serata “Cantine meets Black&Blue: PAOLO BONFANTI live”. Il sodalizio tra Cantine Coopuf, Twiggy, Madboys e Black&Blue darà il via per questa stagione ad una mini-rassegna a cadenza mensile dove il blues la farà da padrone. E per accendere la miccia come si deve, ecco un ospite davvero eccezionale: Paolo Bonfanti. Cantante, chitarrista e produttore tra i migliori in Italia sul genere, vanta collaborazioni di alto profilo (Fabio Treves, Yo Yo Mundi, Franz Di Cioccio, Lucio Fabbri & more) nonché una versatilità artistica che lo ha reso negli anni non solo un vero fuoriclasse del rock/blues, ma anche estremamente bravo nel trovare l’amalgama e la coesione con altri generi come i Rnb o il folk.

Per concludere il week-end Domenica 5 Novembre alle ore 20.30 verrà proposto dall’associazione Teatro in Cantina di NEMO VIDETUR, una produzione di ORAMA TEATRO (Vignate MI), per inaugurare una stagione fatta anche di collaborazioni esterne, e con realtà giovani di altre città, tratta dall’omonimo romanzo di J. Saramago. Inizia così un duro gioco al massacro tra un violentatore lassa vittima. Regia e drammaturgia a cura di Michele Giuriola.

Sabato 10 Novembre alle 22 sarà proposto un progetto che fonde cumbia, musica elettronica e psichedelia, in canzoni che avvicinano la tradizione musicale latinoamericana ad una sonorizzazione cinematica e ballabile insieme. La “Noche de Cumbia w/ CACAO MENTAL” nasce dopo un lungo lavoro di esplorazione e ricerca verso un sound identitario, con il quale la band ha cominciato a portare dal vivo la miscela efficace di strumenti elettrici, acustici ed elettronici, in uno show che ha fatto e sta facendo ballare tutta Italia. Lo show è stato trasmesso da Radio2 sia a Musicalbox che Babylon e la band è stata ospitata anche da Nikki a Tropical Pizza / Radio Deejay e da Jovanotti Pop Shop. Attualmente il trio italo-peruviano è impegnato in un lungo tour di oltre 50 date che li sta portando a suonare in tutt’Italia nei migliori club e Festival. Ci sarà un aftershow a cura di Dj Winx a Linx (cumbia, electroswing, balcan, afro & more).

Il week-end si conclude con il primo aperitivo dell’accoglienza “Teranga” programmato alle ore 1 di Domenica 11 Novembre. Teranga è una parola senegalese che significa accoglienza, attenzione, rispetto, gentilezza, allegria, anche il piacere di ricevere un ospite nella propria casa. E con questo spirito la cooperativa sociale Ballafon e la Coopuf I.C. organizzano l’omonima rassegna, a partire dal 21 ottobre. In questo incontro tra popoli e culture diverse, queste domeniche, che avranno cadenza quindicinale, sono un modo per viaggiare restando in città, raccontarsi, confrontarsi, assaggiare pietanze tipiche, oltre che a condividere musica, pittura, cinema e teatro, avvicinare le diversità, accettare e comprendere l’altro come parte di sé.

Giovedì 15 Novembre Teatro in Cantina presenta un’altra iniziativa dal titolo “Ode al vino“. Quale posto migliore per celebrare il vino, se non la Cantina? La serata sarà accompagnata da degustazione, musica, poesie e racconti; un itinerario culturale ed eno-gastronomico per passare una serata allegramente e in compagnia. L’appuntamento è per le ore 20.

La serata di Venerdì 16 Novembre è dedicata a “La musica di Kenny Wheeler” Canadese di nascita ma inglese di adozione, Kenny Wheeler è stato un grande trombettista e un ancor più grande compositore e arrangiatore. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandissimi nomi del jazz mondiale. Alla sua musica è dedicato il questo nuovo progetto che Mario Mariotti, giovane trombettista in

ascesa, insieme all’ottimo chitarrista varesino Fabio Zambelli e all’altrettanto dotato contrabbassista Achille Giglio, ha messo a punto, richiamandosi alla famosa formazione “drumless” che aveva visto, negli anni 90, protagonista Kenny Wheeler con Bill Frisell e Dave Holland.

“We are the Heroes: RADIO AUT, ALBIONICS e MARCO CONTE live” è una serata dedicata alle band emergenti della zona, che come dei veri eroi, combattono tutti i giorni per ritagliarsi uno spazio sui palchi di locali e festival. Ad aprire questa sotto-rassegna ci saranno i RADIO AUT, band varesina che presenta un ampio repertorio di brani rock/pop inediti, ma che strizzano l’occhio ai primi Negrita e alla scena italiana di fine anni novanta; con loro ci saranno gli ALBIONICS, band che ha sede tra Varese e Como, dal sound un po’ punk e un po’ funk, con brani inediti che nascondono una vena sempre ironica e satirica. In apertura di serata MARCO CONTE, giovane del varesotto che, armato di sola chitarra (e di una splendida voce), ci farà sentire i tanti suoi brani. La serata stata organizzata per sabato 17 novembre alle ore 22.

Per domenica 18 novembre alle ore 20.30, Teatro in Cantina ha preparato Dugongo Show. Si presenta come unico varietà sexy filosofico al mondo: un mix di teatro comico-surreale, satira politica, canzoni-parodie, lezioni sexy di filosofia. Per gli amanti del hip hop, Venerdì 23 Novembre dalle 22, ci sarà 6 Feet Deep, il format hip-hop per eccellenza della città di Varese. A cura di Stato Brado Crew, veri mattatori della serata, 6FD ospita i migliori Mc e Dj emergenti della zona, che di volta in volta presentano i nuovi album e le nuove uscite discografiche. Per dare il

via all’appuntamento mensile con la rassegna, verranno invitati tutti gli amici che negli ultimi anni hanno contribuito a rendere questa serata sempre più frequentata ed apprezzata dal pubblico. Sul palco, tra gli altri: Stato Brado Crew, Mr. Dailom, Gelo, Gravante, Massimo Pericolo, Dj Rain, Mr Hqz, Dj Rubhertz e altri.

Linoleum è uno dei format più seguiti di Milano, che nell’ultimo anno ha avuto modo di spostarsi anche in giro per l’Italia. Grazie alle numerose collaborazioni con Rockit.it, Rocket Club e MiAmi Festival è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giovani, proponendo sempre serate fresche e coinvolgenti. Dal punk, al pop, all’indie, sempre e comunque all’insegna dell’indipendente e del divertimento. Ospiti speciali della serata, Dellacasa Maldive, additati da più parti come tra le band più interessanti in uscita del Synth Pop italico, e in tour per la presentazione del nuovo singolo “Davide”. Inizio ore 22.00 Sabato 24 Novembre.

Novembre si conclude con “contemporary songs: la musica di Ewan Svensson” a cura di Elisa Maragnon Quartet, in programma per venerdì 30 alle ore 21. Un quartetto interessante ideato come progetto Jazz contemporaneo della sua leader, frutto di una proficua collaborazione con il grande chitarrista svedese Ewan Svensson. Ewan Svensson è un apprezzatissimo chitarrista, un prolifico compositore e arrangiatore svedese, eclettico al punto di aver frequentato tutti i generi

musicali, dal rock alla musica classica, ma è soprattutto nel jazz che si è ritagliato uno importante spazio, suonando, nel corso della sua carriera con grandissimi artisti internazionali.

Oltre alle composizioni di Svensson, nel repertorio della serata sono presenti anche alcuni brani originali della stessa Elisa Marangon, che si avvale, per presentare il tutto, di un eccellente pianista quale è Roberto Olzer e di una ritmica pressochè perfetta, assicurata dal contrabbasso di Marco Micheli edalla batteria di Francesco D’Auria, due fra i più apprezzati interpreti dello strumento nel panorama

jazzistico nazionale.

Per maggiori informazioni, la pagina Facebook delle Cantine Coopuf