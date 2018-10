Il cannone del Campo dei Fiori? È in buone mani, ma ci vuole pazienza

«Che fine ha fatto il cannone del Campo dei Fiori?».

La domanda è arrivata su Facebook da un appassionato della montagna dei varesini, stupito di non vedere più l’obice esposto sul Piazzale del Cannone.

Ne abbiamo scritto nell’ottobre 2017: era stato spostato dall’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia proprietaria dell’arma pesante per le operazioni di restauro, necessarie dopo anni di usura. L’obice “Skoda 75/13” venne donato al Comune di Varese e posizionato al Campo dei Fiori nel 1978, collocato a ricordo dei Caduti e Combattenti e a futura memoria di pace per le generazioni future.

Ecco cosa ci ha risposto Iuri de Tomasi, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia:

L’obice era in condizioni veramente disastrose…compromesso da anni di incuria, abbandono ed errata manutenzione (numerosi strati di vernice non adatta), completamente bloccato, le ruote erano marce e rotte in più punti, alcuni organi di movimento rotti o resi inservibili, la bocca e l’otturatore pieni di pietre e compromessi dalla ruggine.

Ma non per questo i nostri Artiglieri e Genieri si sono arresi…Dopo avere completamente sabbiato (a mano, per non rovinare le parti vulnerabili), si devono trattare le parti contro la corrosione e poi procedere a riverniciare ogni componente con prodotti adatti.

Intanto vanno ricostruite le parti ammalorate con veridicità storica e quindi riassemblare l’obice. Tutti lavori duri e certosini, effettuati da volontari, ma esperti e professionali. Dopo di che si proverà a trovare una collocazione “protetta” per il pezzo d’artiglieria, ormai cimelio rarissimo e di valore inestimabile.

Come si può immaginare è un’operazione complessa.

E la dedichiamo ai nostri soldati di 100 anni fa.

Cordiali saluti,

Iuri de Tomasi

Presidente provinciale Artiglieri