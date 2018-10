Canonizzazione di Paolo Sesto: il programma del pellegrinaggio ambrosiano

Che siano 2500 i pellegrini ambrosiani in partenza per Roma è già noto, ma meno noto è il programma del pellegrinaggio che sarà da sabato 13 a lunedì 15 e che coinvolgerà 7 vescovi della diocesi, tra vescovi ausiliari di Milano e vescovi residenti in diocesi, 12 vicari episcopali e ben 130 tra preti e diaconi.

Ora si conoscono i particolari: il primo appuntamento del pellegrinaggio ambrosiano riguarderà i seminaristi lombardi: sabato 13 ottobre, alle 11, saranno ricevuti in udienza da papa Francesco nella Sala Clementina, mentre alle 17.30 i fedeli ambrosiani parteciperanno ai vespri nella Basilica dei Santi XII Apostoli, presieduti dall’Arcivescovo Delpini.

Il rito della canonizzazione di Paolo Sesto si celebrerà invece domenica 14 ottobre, alle 10.15: l’arcivescovo, monsignor Delpini, concelebrerà il rito presieduto da papa Francesco, in piazza San Pietro. A questa festa parteciperanno anche le chiese della diocesi: a mezzogiorno di domenica infatti, per disposizione dell’arcivescovo, in tutte le chiese della Diocesi saranno infatti suonate le campane a distesa.

Lunedì 15 ottobre, alle 9.30 i fedeli ambrosiani e bresciani parteciperanno alla Messa di Ringraziamento nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, presieduta dal cardinale Francesco Coccopalmerio, tra gli ultimi sacerdoti ordinati a Milano da Montini.