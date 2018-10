Canottieri, con l’apertura delle scuole si riparte di slancio

L’attività promozionale della Canottieri Luino, dalla riapertura delle scuole, è ripartita con nuovo slancio.

Nel corso del mese di settembre molti ragazzi delle classi prime delle scuole medie di Luino e Maccagno, nonché dell’Educandato di Roggiano, sono stati accolti al Centro Remiero dagli istruttori gialloblù e hanno così potuto avvicinarsi al Canottaggio, Video, esercitazioni pratiche, approccio alle imbarcazioni e giochi hanno contribuito, in un clima di divertimento, ad approfondire le conoscenze. Sono attualmente in corso di programmazione ulteriori incontri formativi con altri Istituti scolastici del territorio.

Sabato scorso, una splendida giornata ed un lago in condizioni perfette hanno accompagnato le prime prove sulle imbarcazioni per l’Istituto B. Luini grazie al coordinamento tra il prof. Giovanni Manserra, Vice Preside dell’Istituto, e il prof. Renato Gaeta, direttore tecnico della Canottieri Luino.

Presenti anche numerosi genitori che, con pari entusiasmo dei figli, hanno accettato l’invito a provare l’ebrezza di una salutare uscita in barca L’esperienza verrà ripetuta ed estesa progressivamente ai ragazzi di tutte le scolaresche delle varie scuole aderenti al progetto.

Il primo obiettivo per tutti è la partecipazione ai Campionati Studenteschi 2019 ed al Campionato Nazionale Indoor. Negli anni trascorsi, in queste manifestazioni, le scuole di riferimento per la Canottieri Luino hanno raggiunto ottimi risultati sia in termini di alunni partecipanti che di risultati.