Cantina da sgomberare? Il fai da te non è sempre la soluzione migliore!

Hai una cantina da sgomberare e non hai molto tempo a disposizione per farlo? Allora potrebbe essere molto più conveniente rivolgersi ad una ditta specializzata piuttosto che fare tutto in autonomia! Spesso si è convinti che il fai da te sia la strada più conveniente ed economica, ed effettivamente in molti casi è proprio così. Quando però parliamo di traslochi, sono moltissime le cose che non teniamo in considerazione e si presenta sempre qualche problema o imprevisto che non avevamo calcolato. Lo dico per esperienza personale: qualche mese fa ho dovuto liberare la mia cantina ed erano anni che accumulavo cose in questo locale. Ho pensato che rivolgermi ad una ditta specializzata non sarebbe stata una buona idea, perché avrei speso soldi inutilmente visto che basta un minimo di organizzazione e di tempo per fare cose di questo tipo. Il problema è che non avevo considerato alcuni fattori e alla fine mi sono ritrovato a spendere addirittura di più rispetto al preventivo che mi aveva fatto la ditta di sgombero Roma che avevo contattato.

Se quindi hai intenzione di sgomberare la cantina in autonomia, non sto dicendo che non sia una buona idea. Ti conviene però valutare tutti i dettagli prima di iniziare, perché in molti casi si rivela più vantaggioso affidare tutto il lavoro a dei professionisti.

Sgombero cantina fai da te: i costi da considerare

Svuotare completamente una cantina non è un lavoro difficile, ma anche se scegliamo di fare tutto in autonomia ci sono dei costi che dobbiamo sempre considerare. Personalmente, alla fine mi sono trovato a spendere davvero molto e mi sono sentito un po’ stupido, perché se mi fossi affidato ad una ditta specializzata sarei riuscito a risparmiare parecchio. Ti consiglio quindi di valutare ogni aspetto prima di iniziare i lavori, in modo da capire se veramente il fai da te sia conveniente.

Per sgomberare una cantina dobbiamo sempre tenere in considerazione alcuni costi che nella maggior parte dei casi ci troviamo ad affrontare ossia:

Noleggio di un furgone per il trasporto di mobili e oggetti ingombranti;

Tempo rubato al proprio lavoro;

Acquisto di tutto il necessario per l’imballaggio (scatoloni, nastri adesivi, ecc.).

Per sgomberare una cantina, spesso e volentieri è necessario noleggiare un mezzo di trasporto ed i motivi per farlo sono due. Da un lato si rischia infatti di rovinare la propria auto, visto che nella maggior parte dei casi le cantine sono polverose e contengono oggetti anche molto vecchi e rovinati. Non è detto poi che nell’auto ci sia spazio a sufficienza e potrebbero volerci più giri prima di riuscire a portare tutto a destinazione.

Oltre a questo, per sgomberare una cantina occorre molto tempo. Anche se sembra un’operazione da poco, potrebbero volerci diversi giorni e questo significa essere costretti a prendere permessi dal lavoro. Non possiamo pretendere di fare tutto nel fine settimana, specialmente se abbiamo una certa fretta.

Ricordiamo inoltre che per fare un lavoro ad hoc dobbiamo imballare tutto in modo corretto ed acquistare il necessario. Alla resa dei conti, la spesa potrebbe superare di gran lunga quella preventivata da una ditta specializzata quindi vale la pena chiedersi se ne valga la pena.