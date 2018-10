Carambola all’uscita del Terminal 1, disagi sulla 336

Carambola di auto sulla superstrada 336 all’altezza dell’uscita del Terminal 1, in direzione A4. L’incidente si è verificato attorno alle 17 tra due utilitarie, una Lancia Y e una Ford Focus (foto della nostra lettrice Ylenia).

Nello scontro è rimasto ferito uno dei due automobilisti ma non sembra in maniera grave. Le ripercussioni sul traffico si sono fatte subito sentire con code in direzione T1. Sul posto ambulanza e Polizia Stradale.