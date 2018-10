Cassina Ferrara, novità urbanistiche nel prossimo futuro

Il Consiglio Comunale ha autorizzato la permuta di una proprietà del Comune di Saronno, sita nell’ambito di trasformazione urbana denominato ATUb13 di via Miola, con una proprietà della società Adex Srl collocata in via De Sanctis.

“Questo – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Lucia Castelli – dà il via alla rivitalizzazione dell’area posta alle porte della Cassina Ferrara: la permuta infatti permette di attuare un programma d’intervento che prevede, oltre alla realizzazione di un edificio residenziale, l’ampliamento del parcheggio davanti la scuola Pizzigoni nonché l’asservimento all’uso pubblico (e dunque la messa a disposizione per gli abitanti della zona) di un parcheggio che verrà realizzato dall’Operatore in esecuzione del suddetto programma. Verranno inoltre riqualificati ed ampliati i marciapiedi posti sul fronte di via Miola e sul lato nord dell’intervento”.

L’area di proprietà Adex, che in virtù della permuta diverrà del Comune di Saronno, è confinante con un comparto sportivo a cui appartiene il diamante del Softball ed il minigolf. Essa verrà quindi utilizzata per potenziare l’offerta sportiva alla città.

Infine l’Attuatore, in esecuzione del programma d’intervento, cederà al Comune di Saronno un’ampia area verde in via Don Mazzolari. “Sarà così possibile – afferma ancora l’assessore – potenziare notevolmente il parco pubblico con essa confinante”.