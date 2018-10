Castagnate, spettacoli, laboratori e percorsi da vivere coi bambini

Nel pieno della stagione delle castagne il finesettimana tra il 13 e 14 ottobre offre ai bambini tante occasioni per gustare caldarroste senza rinunciare a giochi, percorsi in natura, spettacoli e tantissimi laboratori nei musei in occasione del F@mu, la giornata delle Famiglie al museo.

LABORATORI

F@mu: domenica 14 ottobre è la giornata delle Famiglie al museo (F@mu). Sono 7 i musei del territorio che aderiscono all’iniziativa con visite e laboratori, gratuiti o a prezzi ridotti: Museo Tattile di Varese, Museo del tessile a Busto Arsizio, MA*GA di Gallatate, MABA di Angera, MIDeC di Cerro di Laveno Mombello, Museo della Colleggiata a Castiglione Olona e Castello Visconti di Somma Lombardo > I dettagli di tutti gli eventi

Varese: “Artisti si diventa” è il laboratorio di acquarelli a Villa Panza domenica 14 ottobre > Come partecipare

Daverio: “Piccoli stampatori crescono” con il laboratorio di sabato 13 ottobre alla Palazzina della cultura > I dettagli

FESTE

Varese: falconieri, battesimo della sella e laboratori al campo sportivo per la Festa d’autunno di Lissago, domenica 14 > Il programma

Ranco: “Accademia dei mini pompieri” domenica 14 ottobre sul lungolago di Ranco per la Castagnata della Pro Loco, dalle ore 10 alle 17 > I dettagli

Cabiaglio: musiche itineranti e laboratori per bambini al GiustoiNperfetto domeica 14 > Leggi qui

Varese: “Il bosco in città” porta in piazza repubblica laboratori per bambini, nella giornata di domenica 14 ottobre > Leggi

SPETTACOLI E LETTURE ANIMATE

Castellanza: Lettura animata bilingue, italiano e spagnolo in Biblioteca a Castellanza per Leggereinsieme, sabato 13 ottobre, dalle ore 11 > Scopri di più

Sesto Calende: domenica mattina ad aprire la festa dei popoli sarà lo spettacolo del clown Il Pimpa > I dettagli

Cairate: nel pomeriggio di domenica 14 ottobre andrà in scena lo spettacolo illustrato “Little Pier” > Leggi qui

ESCURSIONI

“Fattorie didattiche a Porte apere” domenica 14 ottobre a Castelveccana, Azzate e Casale Litta > Leggi qui

Comerio: visita guidata per bambini e famiglie domenica 14 ottobre alla Grotta Rameron > Come partecipare

Omegna: Accademia di dracologia e avvistamenti in motoscafo per il “Lago dei Draghi” > I dettagli