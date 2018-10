A Cavaria la prima edizione del torneo di Calciobalilla umano

Proseguono le iniziative autunnali della Pro Loco di Cavaria con Premezzo. Dopo la

“Sfilata fuori dal Comune”, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica, domenica 21 ottobre sarà la volta della prima edizione della Coppa CaPre, che nel titolo vuole scimmiottare la più famosa coppa di fantozziana memoria ma che in realtà altro non è che una simpatica abbreviazione del nome della cittadina di Cavaria con Premezzo.

In realtà si tratta (ed anche in questo caso è una novità per il piccolo Comune) di un torneo di calciobalilla umano: così come il biliardino simulava una partita di calcio, il calciobalilla umano simula una partita a biliardino; il campo è attraversato trasversalmente dalle stecche e i giocatori devono tenersi saldamente aggrappati ad esse, con l’obbligo di non staccare mai le mani. Il campo del calciobalilla umano ha forma rettangolare, con delle

stecche che lo attraversano da un lato lungo all’altro e sul lato corto del campo, proprio

come nel campo da calcio o nel tavolo da biliardino, ci sono le porte dove bisogna

mandare la palla per fare goal. Il tipo di calciobalilla umano che sarà presente è quello

gonfiabile, che oltre ad essere esteticamente molto gradevole (ricorda infatti i gonfiabili per

bambini) è anche più sicuro perché le pareti laterali sono imbottite.

La manifestazione prenderà il via alle ore 09.30 in piazza mercato e vedrà il suo epilogo

nel primo pomeriggio con la disputa della finale; in seguito tutti coloro che accorreranno

potranno gratuitamente provare l’esperienza di un gioco tradizionale ma rivisitato in

maniera moderna.

Le iscrizioni al torneo potranno avvenire direttamente in piazza il giorno della

manifestazione oppure presso il Bar Fonderia Cafè di Cavaria con Premezzo.

Durante l’intera giornata saranno anche presenti, per il secondo anno consecutivo, le

diverse attività commerciali “storiche” del piccolo centro abitato che esporranno (ed in alcuni casi commercializzeranno) i loro prodotti per farsi conoscere anche da chi magari si

è trasferito da poco nel Comune varesotto.

Sarà inoltre presente un angolo gioco per i più piccoli composto da alcuni giochi gonfiabili.