C’è una foto del meteorite che ha attraversato il cielo di Lombardia

In tanti l’hanno visto e qualcuno l’ha anche fotografato. Parliamo del bolide (termine tecnico del meteorite ad alta visibilità da terra) che è stato visto in gran parte del Nord Italia.

Come spiegava anche Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, l’osservazione del fenomeno è stata favorita dalle condizioni particolari di luce e dall’orario, in cui molte persone erano all’aperto e in movimento.

E molti stavano scattando foto al cielo, in quella mezz’ora, per ritrarre i colori del tramonto: la foto è di Michela Introini, «scattata a Comerio alle ore 18.41 di mercoledì 24 ottobre 2018», ci scrive il padre, il nostro lettore Emilio.