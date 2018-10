Il nuovo censimento Istat coinvolge 17.000 famiglie in provincia

Sono esattamente 16.760 le famiglie della provincia di Varese che nelle prossime settimane dovranno rispondere al nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di Istat. Il censimento è iniziato il 1 ottobre e per la prima volta la rilevazione censuaria verrà effettuata con cadenza annuale e non più decennale. Proprio per questo non coinvolgerà più tutte le famiglie nello stesso momento ma solo un campione.

Per questo primo censimento nella nostra provincia sono appunto state selezionate quasi 17.000 famiglie di 35 diversi comuni (in fondo all’articolo trovate l’elenco completo, ndr).

Chi è stato selezionato lo può scoprire in due modi: o tramite una lettera inviata via posta che sarà recapitata entro l’8 ottobre o trovando una locandina appesa alla propria casa. Nel primo caso la famiglia potrà rispondere alle domande online (clicca qui per tutti i dettagli sulla compilazione) mentre nel caso della locandina si dovrà aspettare la visita del rilevatore di Istat (qui i dettagli). In entrambi i casi -e per questioni statistiche- le risposte dovranno fare riferimento alla data del 7 ottobre 2018

L’organizzazione di un censimento è qualcosa di particolarmente complesso, sia organizzativamente che statisticamente. Quello che è importante sapere è che la selezione delle famiglie è fatta attraverso diverse rilevazioni campionarie svolte (la rilevazione detta areale e quella da lista) e che rispondere è un obbligo di legge.

Ecco quindi la lista di tutti i comuni e delle relative famiglie selezionate