“Cento Anni”, al cinema le storie degli orfani e dei prigionieri di Caporetto

Appuntamento al Multisala Impero di Varese con la proiezione della pellicola “Cento Anni” di Davide Ferrario. L’appuntamento, che vedrà la presenza del regista, è per giovedì 18 ottobre, alle 16 e 30 alla Sala Plutone. Il film inserito nel catalogo di “Schermi di classe” dell’anno scolastico in corso. L’ingresso alla sala è aperta al pubblico, previo ritiro del biglietto in cassa.

LA TRAMA

A cent’anni dalla disfatta del 1917, Davide Ferrario riporta alla memoria le storie di profughi, orfani e prigionieri della prima Caporetto, ambientandoli nei luoghi di altre Caporetto del Novecento, dalla Risiera di San Sabba alla diga del Vajont.

IL PROGETTO SCHEMI DI CLASSE

“Schermi di classe. La scuola al cinema” è il progetto di durata triennale di Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana e AGIS/ANEC lombarda e con il sostegno di Fondazione Cariplo, che offre la possibilità alle scuole primarie e secondarie del territorio lombardo di assistere alla proiezione gratuita di un film nelle sale cinematografiche di qualità del territorio.