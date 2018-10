Cento giovani musicisti per il terzo Festival Junior Band

Il movimento bandistico giovanile è sempre in fermento. A Casorate Sempione si svolgerà la terza edizione del Festival Junior Band.

A Casorate è ancora vivo il ricordo dello scorso anno quando il secondo Festival aveva riscosso un enorme successo anche grazie la partecipazione della Banda Giovanile del XIX Stage Regionale Anbima.

A distanza di un anno il Corpo Musicale “La Casoratese” si ripete presentando il 3° Festival Provinciale.

Domenica 21 ottobre Casorate Sempione ospiterà un centinaio di giovani musicisti suddivisi in tre gruppi. Oltre alla Casorate Junior Band, parteciperanno infatti la “Banda Giovanile” di Lurate Caccivio e la “Dark Side Band” di Legnano.

Questo particolare ed pressoché unico evento della nostra provincia, sta a dimostrare lo sforzo che da tempo Il corpo musicale “La Casoratese” sta affrontando nella promozione del movimento bandistico giovanile, confermando un appuntamento che sta diventando un riferimento nel panorama musicale provinciale.

Dare tempo, appoggio e spazio a queste formazioni significa tanto per i giovani musicisti e i loro maestri. Sentirsi unici ma parte di un gruppo, guidati dalla forma d’arte più universale che è la musica. Uno stimolo per un sano confronto con altre realtà musicali e uno spazio per potersi esprimere suonando in pubblico.

Questo è lo spirito del Festival.

Il festival avrà inizio nel pomeriggio alle ore 15:00 di Domenica 21 Ottobre.

Ogni formazione avrà trenta minuti circa per la propria esibizione.

La “sala concerto” sarà allestita come di consueto nella Palestra Comunale di Via De Amicis a Casorate Sempione.

I parcheggi nelle vicinanze sono ubicati in: Piazza S. Rocco , P.za Trattati di Roma , Via De Amicis , Via G. Verdi

Il festival è promosso dall’ANBIMA e ha il patrocinio del Comune di Casorate Sempione.

L’INGRESSO E’ GRATUITO